В Казахстане предложили ввести мораторий на переименование улиц

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В рамках подготовки к переписи населения в Казахстане предложили с 1 мая ввести запрет на переименование составных частей населенных пунктов, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания специальной комиссии по проведению Национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году заместитель премьер-министра Алихан Смаилов одобрил предложение по введению временного моратория на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах на период с 1 мая по 31 декабря 2021 года.

Для качественного проведения переписи комиссией рассмотрен вопрос о целесообразности введения моратория в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов", - говорится в сообщении по итогам заседания спецкомиссии.

Онлайн-перепись населения в РК начнется с 1 сентября 2021 года и продлится до 15 октября 2021 года.

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