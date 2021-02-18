В Алматинской области планируют создать казахстанский Голливуд

Талдыкорган. 17 февраля. Kazakhstan Today - В ходе отчетной встречи с населением Алматинской области аким региона Амандык Баталов сообщил об идее создать на территории Жетысу свой, казахстанский Голливуд - Жетысувуд, передает Kazakhstan Today.

Как отметил казахстанский режиссер, президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев, 80% отечественных фильмов снимаются на территории Алматинской области.

В целях развития отечественного кинематографа киностудия "Казахфильм", предлагает реализовать проект по созданию "кинополигона" на берегу Капшагайского водохранилища совместно с акиматом Алматинской области. Данный проект будет включать в себя несколько съемочных павильонов, площадь каждого не менее 1000 квадратных метров, декорации, гостиничный комплекс на 100-120 спальных мест, кафе и другое. Кинополигон послужит хорошей площадкой для развития киноиндустрии, туризма и реализации программы "Рухани жангыру", - сказал Сатаев.

Он также предложил при поддержке Алматинской области провести в 2021 году Кинофестиваль тюркских стран. По его мнению, данное мероприятие поднимет статус Жетысуского региона и Талдыкоргана еще выше и послужит хорошей площадкой для развития туризма и киноискусства.

Амандык Баталов поддержал инициативу и пообещал, что в Казахстане в скором времени будет свой Голливуд.

Я буду рад, если мировые представители кинематографа станут продвигать киноиндустрию Жетысу. С моей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Мы готовы создавать все условия на пути развития сферы кино. У нас есть и величайшие горы, бескрайние степи, пустыни, озера, реки. Все эти красоты мы должны показывать всему миру и пропагандировать. За последние несколько лет в Жетысу стали чаще снимать различные фильмы и сериалы. Талантливыми ребятами были сняты такие картины, как "О, Лейла", "Welcome to Zhetysu", "I love Taldykorgan", документальные фильмы про Ильяса Жансугурова и Барлыбека Сыртанова. Мы также поддерживаем идею кинофестиваля тюркских стран, который непременно пройдет у нас в области. И в будущем сделаю все возможное для того, чтобы наши молодые режиссеры принимали опыт популярных мэтров киноиндустрии", - отметил Амандык Баталов.

Он также подчеркнул, что чем больше кино снимается в той или иной стране, тем сильнее развивается туризм и бизнес. Улучшается имидж, создается кинематографическая инфраструктура, местные специалисты получают бесценный опыт совместной работы бок о бок, с лучшими специалистами в мире, появляется больше оборудования, техники, новых декораций, а главное - о стране узнают.

Создание кинокомплекса хорошо отразится и на трудоустройстве жетысусцев. Будет создано 100 рабочих мест для местных жителей, планируется привлечь инвестиции", - сказал Амандык Габбасович.

Известно, что в Алматинской области были сняты фильмы "Томирис", "Жау журек мын бала", "Кочевники" и другие. Зарубежные исполнители выбирают Жетысуские красоты в качестве локаций для видеоклипов: "T-Fest "Улети", корейский бойз-бэнд "IN2IT", "Amazing", Rag'n'Bone Man "Skin".

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