Шымкент. 18 февраля. Kazakhstan Today - Директор Центра специальных соцуслуг в Шымкенте уволился после скандала с изнасилованием, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, инвалидов не до конца обеспечивали мягким инвентарем и одеждой. А в пищеблоках и санузлах царила антисанитария.

В итоге члены комиссии рекомендовали уволить директора центра. Но с поста он решил уйти по своей инициативе.

На сегодняшний день руководитель уволен по собственному желанию, с февраля месяца... Это было его желание. Все мероприятия будут проводиться в рамках действующего законодательства. По этим нарушениям если предусмотрена какая-либо статья, то в обязательном порядке данная статья будет применена к данному руководителю", - сообщил заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты Шымкента Нургали Егембердиев.

Скандал в Центре социальных услуг разгорелся в январе этого года. Жительница Шымкента заявила, что ее дочь там насиловали на протяжении семи лет. Над девушкой с психоневрологическим заболеванием, по словам матери, надругались, когда она была в обмороке. В деле сейчас разбирается полиция. Расследование продлили еще на месяц. Следователи допрашивают всех мужчин-сотрудников, в том числе и бывших, которые работали там с 2010 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства