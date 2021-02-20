Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Жители Медеуского района Алматы пожаловались на точечную застройку в микрорайоне Самал-2, передает Kazakhstan Today.

Пользователь Facebook Акмарал Маралова опубликовала обращение более 200 семей, проживающих в домах №2, №2А, №12, №91 микрорайона Самал-2. В письме жители района просят акима Алматы остановить точечную застройку на месте ветхих домов.

Наш квадрат годами находится в зоне повышенного риска. Со стороны улицы Достык к нашим домам и школе есть одна узкая дорога, не отвечающая техническим нормам, так как в случае ЧП любая спецтехника не сможет проехать к нам. Эта проблема поднималась множество раз в течение 10 лет как жильцами, так и ведомствами по контролю безопасности, но, к сожалению, безрезультатно. На сегодня рядом с нашими домами началась точечная застройка на месте ветхих домов. Строители отказываются показывать разрешительные документы на стройку и вырубку деревьев. По этой единственной дороге застройщики выстроили железные опоры, которые повредили недавно проложенный акиматом асфальт и заняли значительную часть дороги к нашим домам и к школе", - говорится в обращении.

По словам жителей, на данном участке планируется строительство 28-этажного дома. "Мы требуем прекращения точечной застройки, а также дать ответ, почему рабочие заявляют о строительстве 28-этажного дома в зоне повышенной сейсмической опасности. Просим предоставить информацию, будет ли застройщик проводить инженерные сети для обеспечения своего объекта или врежется в наши существующие", - задаются вопросами жители.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, архитектурно-планировочное задание не выдавалось, строительно-монтажные работы не начаты.

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