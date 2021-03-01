Штормовое предупреждение объявили в девяти регионах Казахстана

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской областях объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщили, что 1 марта в регионах в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Жамбылской областях ожидаются туман, низовая метель, ветер со скоростью до 20 метров в секунду, в Мангистауской и Кызылординской – туман и гололед, в Атырауской, Кызылординской и Актюбинской - осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и ветер скоростью до 20 метров в секунду.

С прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды - осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - уточнили метеорологи.

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