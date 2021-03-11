В Казахстане ожидается прекращение осадков и похолодание

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 11-13 марта, передает Kazakhstan Today.

В тыл циклону, с которым наблюдаются обильные осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться холодный северо-западный антициклон. С ним ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха", - сообщили синоптики.

Отмечается, что на южные регионы страны повлияет выход циклона из районов Средиземного моря. Этот циклон принесет осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами будут наблюдаться туман, метель, гололёд и усиление ветра.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства