В алматинском зоопарке родились медвежата

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - В алматинском зоопарке 1 января у тяньшаньских медведей Курманбека и Герды появились на свет два медвежонка, передает Kazakhstan Today.

Рассказываем вам об этом только сейчас, потому что медведица оберегает малышей и никого не подпускает близко. Поэтому мы не смогли снять для вас фото или видео. Мама и медвежата чувствуют себя хорошо и через некоторое время появятся на экспозиции. По традиции мы все вместе выберем имена в Инстаграме, поэтому следите за нашими новостями, чтобы не упустить этот важный момент", - сообщили в пресс-службе зоосада.

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