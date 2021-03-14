Близ Алматы сошла снежная лавина

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Спуск снежной лавины провели близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС Алматы, взрывным методом было сброшено 8000 кубометров снежной массы, что обеспечило безопасность проезда автотранспорта и прохода населения на участке автодороги БАО - Космостанция.

В спуске снежной лавины были задействованы сотрудники Алматинского городского эксплуатационно-технического управления ГУ "Казселезащита", специализированной организации ТОО "NORMAL WORK", "Центр медицины катастроф", Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК и кинологический расчет. Всего 31 человек и девять единиц техники.

В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал", - отметили в ДЧС.

По данным ведомства, в Алматинском регионе имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.





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