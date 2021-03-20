КазНАТОБ имени Абая подготовил для телезрителей концерт "Ночь в опере, или Наурыз кытты болсын"

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая совместно с агентством "Хабар" завершили съемки масштабного проекта - концерта "Ночь в опере, или Наурыз кутты болсын", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы КазНАТОБ имени Абая, эфир концерта пройдет на телеканале "Хабар" 22 марта, в 23.30, и Kazakh TV 23 марта, в 18.30.

Этот проект расширяет традиционное представление о Наурызе как о празднике только с казахской национальной музыкой. Мировая классика гармонично вписывается в Наурыз XXI века, а яркие оригинальные постановки номеров делают этот проект таким же зрелищным и интересным, как и популярные эстрадные шоу. Наша цель - создать праздничное настроение, воспитывая у зрителя вкус к высокому искусству, знакомя его с лучшими исполнителями отечественной оперной и балетной сцены", - считает музыкальный продюсер агентства "Хабар" Татьяна Лаврик.

Ведущие солисты оперной и балетной трупп с артистами хора исполнят под звуки симфонического оркестра самые культовые арии и балетные номера на большой сцене главного театра страны.

В концерте прозвучат яркие хиты казахской и зарубежной оперной и балетной классики. Это фрагменты из опер "Кыз Жибек", "Абай", "Биржан и Сара", "Севильский цирюльник", "Риголетто", "Фауст", "Иоланта" и сцены из балета "Дон Кихот". Музыкальные номера были сняты на сцене и в большом холле театра.

Под звуки цветочного дуэта из оперы "Лакме" над сценой будут парить воздушные гимнасты. Сценки с участием ведущих артистов театра, которые и в шутку, и в серьез говорят о любви, о традициях Наурыза, об искусстве, гармонично вплетены в сюжетную линию телеконцерта", - поделились в пресс-службе театра.

Проект "Ночь в опере, или Наурыз кутты болсын" совершенно новый уровень для нашего театра, который дает новые возможности проявить себя, раскрыть и показать театр с другой, новой стороны", - рассказал дирижер театра Нуржан Байбусинов.

В театре отметили, что в творческую команду по созданию проекта входили такие именитые профессионалы, как Лев Мариупольский (режиссер), Дмитрий Карабецкий (художник по свету) и Дмитрий Синельников (звукорежиссер). Режиссером постановки программ выступила Наталья Кагадий, во время телесъемок симфоническим оркестром дирижировали Нуржан Баийбусинов и Ерболат Ахмедьяров.

Кроме того, по информации пресс-службы НАТОБ, в эту субботу, 20 марта, в 18.00, в эфире TengryNewsVK пройдет онлайн-показ оперы Е. Брусиловского "Кыз Жибек", премьера которой состоялась в декабре.

21 марта на официальном YouTube-канале театра @Abay Theatre в 18.00 состоится онлайн показ балета "Легенды Великой степи". Балет был создан в 2015 году, в честь в 550-летия казахского ханства.

Это был один из первых случаев новой постановки в Казахстане, когда героями были не персонажи европейской классики, а смелые батыры, красавицы и духи казахских степей. Над созданием балета "Легенды Великой степи" работала казахстанская команда во главе с народной артисткой РК, балетмейстером-постановщиком Гульжан Туткибаевой и дирижером Ерболатом Ахмедьяровым, художниками-постановщиками стали Павел Драгунов и Софья Тасмагамбетова", - рассказали в театре.

В балете звучат фрагменты произведений казахстанских классиков - Г. Жубановой, Т. Кажгалиева, М. Мангитаева, М. Сагатова, А. Серкебаева, Н. Тлендиева, А. Бестыбаева.

В концерте инструментальной музыки "Gatob_квартет" "Звуки Алма-Аты" готовился представить слушателям оригинальную программу, в которой должны были прозвучать произведения, специально восстановленные из нотной библиотеки театра. Записей этих опусов нет ни в одном архиве. Артисты надеются, что концерт состоится в стенах театра, как только в Алматы будут сняты ограничительные меры", - добавили в театре.

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