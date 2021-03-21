Беременную женщину не пустили на самолет в аэропорту Актобе

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Сотрудники авиакомпании QAZAQ AIR не пустили беременную женщину в самолёт рейсом Актобе - Нур-Султан. Женщина осталась ночью на улице в чужом городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гульназ Салбилекова утром прилетела по делам в Актобе из столицы. В тот же день вечером она планировала вылететь обратно домой. Но на борт самолёта её не пустили из-за беременности, так как у нее отсутствовала справка врача, сообщает astanatv.kz

Она находится на 26-й неделе беременности. Согласно правилам, она должна была предоставить обменную карту и справку врача. К сожалению, пассажир не смогла предоставить справку. Поэтому авиакомпания приняла решение снять пассажирку с рейса", - пояснил руководитель пресс-службы авиакомпании QAZAQ AIR Сакен Нигмашев.

Между тем Гульназ Салбилекова рассказала, что перед первым вылетом она звонила в столичный аэропорт. И там о требовании специальной справки якобы ничего не сказали.

Живу в одном Казахстане. Правила должны быть везде одинаковыми. Когда я ранее звонила и узнавала у медслужбы аэропорта Нур-Султана, они говорили: до 32-х недель вы можете летать с обменной картой. А тут мне заявляют: нет, нельзя", - рассказала женщина.

Оказалось, что правила перевозки пассажиров в аэропортах и у авиакомпаний различаются.

В данном случае это - политика авиакомпаний. Какая-то авиакомпания может взять на себя риск и поехать, имея при этом соответствующее оборудование в самолете. Другая авиакомпания не может взять", - пояснил заместитель председателя юридической палаты Нур-Султана Олег Саакян.

У Гульназ Салбилековой билеты на утренний и вечерний рейсы были от разных авиаперевозчиков. Кстати, за несостоявшийся полёт деньги ей не вернули. В итоге - беременная женщина осталась ночью на улице в чужом городе. Выехать домой в Нур-Султан на поезде ей удалось лишь на следующий день.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства