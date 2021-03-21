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Беременную женщину не пустили на самолет в аэропорту Актобе

20.03.2021 12583
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Сотрудники авиакомпании QAZAQ AIR не пустили беременную женщину в самолёт рейсом Актобе - Нур-Султан. Женщина осталась ночью на улице в чужом городе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Гульназ Салбилекова утром прилетела по делам в Актобе из столицы. В тот же день вечером она планировала вылететь обратно домой. Но на борт самолёта её не пустили из-за беременности, так как у нее отсутствовала справка врача, сообщает astanatv.kz
 

Она находится на 26-й неделе беременности. Согласно правилам, она должна была предоставить обменную карту и справку врача. К сожалению, пассажир не смогла предоставить справку. Поэтому авиакомпания приняла решение снять пассажирку с рейса", - пояснил руководитель пресс-службы авиакомпании QAZAQ AIR Сакен Нигмашев.

 
Между тем Гульназ Салбилекова рассказала, что перед первым вылетом она звонила в столичный аэропорт. И там о требовании специальной справки якобы ничего не сказали. 
 

Живу в одном Казахстане. Правила должны быть везде одинаковыми. Когда я ранее звонила и узнавала у медслужбы аэропорта Нур-Султана, они говорили: до 32-х недель вы можете летать с обменной картой. А тут мне заявляют: нет, нельзя", - рассказала женщина. 

 
Оказалось, что правила перевозки пассажиров в аэропортах и у авиакомпаний различаются. 
 

В данном случае это - политика авиакомпаний. Какая-то авиакомпания может взять на себя риск и поехать, имея при этом соответствующее оборудование в самолете. Другая авиакомпания не может взять", - пояснил заместитель председателя юридической палаты Нур-Султана Олег Саакян. 

 
У Гульназ Салбилековой билеты на утренний и вечерний рейсы были от разных авиаперевозчиков. Кстати, за несостоявшийся полёт деньги ей не вернули. В итоге - беременная женщина осталась ночью на улице в чужом городе. Выехать домой в Нур-Султан на поезде ей удалось лишь на следующий день.
 

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