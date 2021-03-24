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В Алматы в гостинице на Шымбулаке избили подростка: подозреваемый задержан

23.03.2021 12826
АЛМАТЫ. 23 МАРТА - В Алматы в гостинице на Шымбулаке избили подростка: подозреваемый задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По подозрению в избиении подростка задержан гражданин Мадиев А.Ж., 1983 года рождения, который привлечен к уголовной ответственности по статье 293 УК РК. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев. 

 
Вместе с тем в полиции отметили, что по факту нарушения карантинных норм лицами, отдыхающими в сауне, составлен административный материал по статье 425 КоАП РК и направлен в СЭС.
 

В ходе конфликта директор ресторана, где произошла драка, прикрылся именем первого заместителя акима города Алматы, хотя лично с ним не знаком. Данный факт также получит своё юридическое сопровождение. Все виновные понесут заслуженное наказание", - прокомментировала помощник по работе со СМИ первого заместителя акима Алматы Индира Андирова.

 

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