Синоптики предупредили о резком похолодании на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" сообщил о приближающемся похолодании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в северной половине республики ожидается резкое изменение погоды.

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди. 19 апреля в северных и центральных регионах ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 градусов мороза, а также гололед, низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в южной половине - гроза", - говорится в прогнозе погоды на 17-19 апреля.

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