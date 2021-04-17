Минздрав прокомментировал информацию о контрабанде инсулина в Узбекистан

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Министерством здравоохранения РК проводится проверка информации, распространенной в средствах массовой информации, касательно реализации инсулинсодержащих лекарственных средств в Республике Узбекистан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе МЗРК сообщили, что, по предварительной информации, полученной от посольства Казахстана в Узбекистане, лекарственные препараты "Апидра", "Лантус", "Виктоза" на территории Узбекистана реализуются в упаковках, не предназначенных для казахстанского рынка.

В этой связи комментарии касательно возможного появления на рынках Узбекистана, предназначенной для реализации в Казахстане, будут представлены после выяснения всех обстоятельств", - заверили в ведомстве.

В Минздраве разъяснили, что инсулины закупаются ТОО "СК-Фармация" с последующей его поставкой в медицинские организации Республики Казахстан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Учет всех выписанных, отпущенных рецептов и полученных лекарственных средств в рамках ГОБМП, а также по факту на амбулаторном уровне мониторируется и контролируется в информационной системе лекарственного обеспечения (ИСЛО)", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе также добавили, что в соответствии с законодательством РК, лекарственные средства, поступающие в обращение на территорию республики, снабжаются маркировкой, нанесенной на упаковку (первичную и вторичную), хорошо читаемым шрифтом на казахском и русском языках, с инструкцией по медицинскому применению. Также лекарственные средства, предназначенные для оказания скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и ОСМС, помечаются штампом медицинской организации при поступлении (с указанием наименования медицинской организации, ее адреса и пометкой "Бесплатно").

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