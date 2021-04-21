В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 апреля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метро в секунду.

21 апреля в Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

21 апреля в Актюбинской области местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 18 метров в секунду.

Днем 21 апреля в Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

21 апреля в Западно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем 21 апреля в Павлодарской области местами ожидается ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду.

21 апреля в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью 21 апреля ожидается сильный дождь. Временами гроза, ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

21 апреля в Карагандинской области ожидаются местами гололед, туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

21 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 22 апреля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидаются формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства