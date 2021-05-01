В Акмолинской области прошло интеллектуальное шоу "Казахстан - история успеха"

КОКШЕТАУ. 30 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области проводятся различные мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Казахстана. Среди них интеллектуальное шоу "Казахстан - история успеха", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках празднования юбилейной даты в Кокшетау прошел интеллектуально-познавательный конкурс среди студентов, передает управление внутренней политики.

По информации управления культуры, архивов и документации, целью мероприятия является развитие интеллектуального движения среди учащихся, воспитание патриотизма, расширения знаний в области истории своей Родины и выявление знатоков истории независимости страны.

Конкурс состоял из пяти туров. В первом туре участникам была предоставлена возможность выбрать 3 ячейки. В каждой ячейке были спрятаны вопросы по темам. Во втором студенты должны были отвечать быстро на вопросы ведущего. В третьем и четвертом турах ребят проверяли на красноречие и знания исторических личностей. В завершающем пятом туре участники продемонстрировали заранее подготовленные сцены, описывающие национальные традиции", - сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, в этот день для гостей мероприятия была организована фотовыставка о городе "Кала тарихы - урпак тарихы", направленная на духовное единство народа.

По словам учащихся колледжей, встреча прошла на высоком уровне, они выразили свои пожелания продолжать устраивать соревнования такого формата на регулярной основе.

Нам очень понравился конкурс. Получили яркие впечатления от выступлений. На протяжении всего мероприятия чувствовался патриотизм и любовь к своей Родине!", - поделилась лидер команды "Жас урпак" Альфия Толеу.

К слову, данное мероприятие пополнило ряд многочисленных событий, проводимых в регионе к юбилею Независимости

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