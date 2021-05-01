В акимате Алматы рассказали о масштабном строительстве спортивных объектов на окраинах города

АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - О начале масштабного строительства спортивных объектов на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы направляем силы и средства на окраины города, где в рамках программы "Новый Алматы" появятся спортивные комплексы. Новая инфраструктура позволит заниматься различными видами спорта, причем круглогодично", - отметил Рустем Байсеитов.

Так, по его словам, в микрорайоне Алатау Медеуского района в этом году построят физкультурно-оздоровительный комплекс на площади 7400 квадратных метров.

В нем можно будет проводить спортивные игры, секции единоборств, водные виды спорта. Суточная пропускная способность составит 894 человека", - уточнили в пресс-службе акима Алматы.

Кроме этого, на улице Казыбаева в микрорайоне Кулагер Жетысуского района построят спорткомплекс площадью 7400 квадратных метров. Здесь также будут проводиться различные секции.

В микрорайоне Айнабулак-2, между школами №118 и №137, появится спортивный комплекс на площади 3920 квадратных метров. В нем будет организован тренажерный зал, секции бокса и единоборства. Суточная пропускная способность - 564 человека.

В микрорайоне Кемел Жетысуского района, по улице Жайсан, 22-в, на территории школы №80 возведут спортивный комплекс, где будут предложены различные виды секций.

В Алатауском районе, в микрорайоне Зерделі (западнее улицы Саина), появится спортивный объект, который будет включать в себя: залы бокса, единоборства и универсальный зал.

Флагманом среди новых спортивных объектов станет комплекс, который построят в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района. Он будет занимать площадь 7400 квадратных метров, в нем развернут секции по настольному теннису, хореографии и другим видам спорта", - заявили в акимате.

Кроме того, в Алматы появится крупнейший теннисный центр на 14 кортов, где будут 4 крытых и 10 открытых кортов. Он будет возведен в Алатауском районе, севернее проспекта Рыскулова, западнее улицы Момышулы. Также данным проектом предусмотрен зал для фитнеса и восстановительных процедур, тренажерный зал.

По словам руководителя управления, строительство данных объектов позволит создать все необходимые условия для занятия разными видами спорта, привлечь еще больше внимания к культуре здорового образа жизни у детей и подростков. Причем все занятия будут абсолютно бесплатными.

Если вышеописанные спортивные объекты на окраинах Алматы будут построены за счет бюджета, то ряд спортобъектов возведут за счет внебюджетных средств. Среди них многофункциональный спортивный комплекс в микрорайоне Жулдыз-1 Турксибского района (западнее улицы Лавренева). Его общая площадь составит - 3300 квадратных метров, строительство планируют завершить в конце октября 2021 года. В комплексе предусмотрены зал гимнастики, игровой зал, зал единоборств и бассейн", - рассказал он.

Еще один теннисный центр появится в Бостандыкском районе на территории КазНУ имени Аль-Фараби.

Теннисный центр планируют открыть уже в середине мая. Он включает в себя шесть теннисных грунтовых кортов. Центр будет работать в круглогодичном режиме. Здесь предусмотрены раздевалки, кафе и трибуна на 160 посадочных мест. Суточная пропускная способность - 200 человек", - сообщил спикер.

Еще один спорткомплекс построят уже в этом году. Он будет располагаться севернее жилого комплекса "Гагарин парк" Бостандыкского района. Также построят школу спортивной борьбы в микрорайоне Жетысу-3 Ауэзовского района. Там появится специализированный зал для олимпийских видов единоборств.

Одним из крупных проектов станет строительство второй очереди лыжных трамплинов "Сункар", где будут расположены универсальный зал с трибунами на 580 мест, крытый плавательный бассейн и гостиничный комплекс.

На базе данного объекта планируется открытие Азиатской академии борьбы, вся инфраструктура будет полностью соответствовать данным задачам. Сроки завершения - октябрь месяц текущего года. Суточная пропускная способность - 940 человек", - добавил Байсеитов.

В ведомстве также поделились, что в городе появится Центр настольного тенниса южнее Атлетической деревни в Алатауском районе. Общая площадь объекта составит - 5300 квадратных метров. В нем любители этого спорта смогут тренироваться на 32 теннисных столах одновременно, а также проектом предусмотрен крытый универсальный зал для бокса и единоборств, гостиничный комплекс на 75 мест. Кроме того, на прилегающей территории Атлетической деревни запланировано строительство крытого легкоатлетического манежа. После его строительства спортсмены города будут обеспечены круглогодичным тренировочным процессом.

Также будет построен городской велотрек, "где уже через две недели начнутся ремонтные работы, которые позволят привести данный объект к стандартам проведения тренировочного процесса и соревнований на открытом воздухе".

Таким образом, в районе "Алматы Арена" будет сформирован полноценный спортивный кластер, включающий ряд крытых и открытых современных спортивных объектов", - отметили в управлении.

Байсеитов подытожил, что в восьми районах Алматы функционируют 50 досуговых центров, где имеются бесплатные спортивные секции и кружки, благодаря которым 5280 человек могут проводить свой досуг.

К 2023 году запланировано увеличение досуговых центров до 200, а в текущем году дополнительно появятся 50 центров", - добавили в пресс-службе.

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