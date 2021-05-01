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В Карагандинской области состоялся круглый стол в преддверии Дня единства народа Казахстана

30.04.2021 11260
В Карагандинской области состоялся круглый стол в преддверии Дня единства народа Казахстана
КАРАГАНДА. 30 АПРЕЛЯ - В Доме дружбы Караганды в преддверии Дня единства народа Казахстана состоялся круглый стол в режиме онлайн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В год 30-летнего юбилея независимости День единства народа Казахстана приобретает особое значение. Сейчас можем уверенно сказать, что за все эти годы нам удалось сохранить единство, мир и согласие в нашем обществе. Как отметил Елбасы, это прежде всего заслуга самих людей, которые научились жить, помогая друг другу, рядом, на одной земле. В трудные и радостные времена мы всегда были вместе. Мы вместе переживаем тяжёлый период пандемии. Вклад каждого этнокультурного объединения, каждого из вас лично абсолютно бесценен. Это и есть наша общая жизнь, объединённая под единым шаныраком", - поздравил карагандинцев глава региона Женис Касымбек.

 
Аким области призвал усилить работу с молодёжью, чтобы воспитывать у юного поколения толерантность, чувство взаимовыручки и сплочённости.
 
Экологические и благотворительные акции организовали к празднику этнокультурные объединения. 
 

К примеру, в Жезказгане приготовили огромный казан плова и раздали угощение многодетным и малоимущим семьям. В Осакаровском районе получили подарок воспитанники Пионерского детского дома. В Балхаше члены немецкого центра "Возрождение" вместе с волонтёрами привели в порядок набережную озера", - рассказали в пресс-службе областного акимата.

 

1 Мая, День единства народа Казахстана, - особенный праздник. Наша страна - это многонациональный дом, в котором мирно живут различные этносы и народности. В такой день важно проявить заботу о нашей прекрасной земле. Мы гордимся тем, что Балхаш входит в топ-10 туристических зон Казахстана", - отметила активист этнообъединения Ольга Потанина.

 
В ведомстве добавили, что в Караганде экологическая акция прошла возле памятного знака "Благодарность казахскому народу от корейцев Карагандинской области".
 

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