Джаназаков назначен шефом протокола Елбасы, его предшественник - заместителем акима Алматинской области

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Распоряжением акима Алматинской области Арслан Дандыбаев назначен заместителем акима области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До назначения Дандыбаев был шефом протокола Елбасы. Сегодня решением первого президента Республики Казахстан - Елбасы Арслан Дандыбаев Момышевич освобожден от должности в связи с переходом на другую работу (заместителем акима Алматинской области. - Прим. агентства). Также решением Елбасы шефом протокола назначен Джаназаков Адиль Булатович.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, распоряжением акима региона Али Рустам освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.

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