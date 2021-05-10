Казахстанцев с Днем Победы поздравили Токаев и Назарбаев

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НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее. На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы. В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг", - говорится в поздравлении главы государства.

Очередную годовщину Победы празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла.

Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества, - заверил Касым-Жомарт Токаев. - Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!".

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы тоже поздравил всех казахстанцев и подчеркнул, что нужно хранить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая её следующим поколениям.

9 мая мы вспоминаем о мужестве и беспримерном героизме наших отцов и дедов, защитивших родную землю в самой кровавой войне в истории человечества. В этот день мы склоняем голову перед ветеранами войны и труда - людьми, остающимися для всех нас неисчерпаемым источником гордости и примером подлинного патриотизма. Мы скорбим о павших и чествуем доживших до наших дней. Благодаря их ратному и трудовому подвигу мы живём сегодня в мирной и независимой стране", - отметил он.

Елбасы добавил, что Победа в мае 1945 года стала символом единства, дружбы и взаимовыручки народов, объединённых общей целью.

В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются при условии консолидации всего общества. Об этом ярко свидетельствует 30-летний опыт нашей Независимости. Все эти годы мы строим сильный и процветающий Казахстан. Залогом стабильного и гармоничного развития страны выступают взаимопонимание, стабильность и мир. Мы не забываем уроков истории, поэтому как величайшую ценность храним единство нашего народа. Уверен, так будет и впредь", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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