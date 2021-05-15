В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С Северо-Западным антициклоном на большей части территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – туман, на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами туман.

В Кызылординской области местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит +22+24. Скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Алматы сегодня ожидается дождь, температура воздуха днем составит +17+19. Скорость ветра - 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.

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