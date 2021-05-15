В Акмолинской области сложилась династия пожарных

КОКШЕТАУ. 14 МАЯ - В Акмолинской области сыновья продолжили дело отца, 27 лет прослужившего в органах внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пожарной части №23 города Есиля работает старший водитель-сотрудник пожарных автомобилей Галим Керейбаев, у которого четверо братьев - пенсионеры МВД РК, а племянники являются сотрудниками органов внутренних дел. У истоков этой традиции в семье стоит отец - Совет Керейбаев, прослуживший в органах внутренних дел 27 лет и воспитавший восьмерых достойных детей.

На мой взгляд, сотрудником ОГЗ может стать далеко не каждый. Эта профессия требует людей с особым складом характера - внимательностью, гуманностью и, в то же время, твердостью и способностью быстро принимать правильные решения, обладать высоким чувством ответственности. Это непременно должен быть человек, всем сердцем преданный своему делу; человек, который осознает всю важность и серьезность выбранной профессии, который не боится опасностей, кто согласен посвятить свою жизнь людям", - поделился Галим Керейбаев.

По словам Керейбаева, семья - это главная поддержка в жизни сотрудника МЧС. Сотрудник пожарной службы надеется, что семейная династия будет продолжена. Его средний сын Муслим мечтает связать свою жизнь с благородным делом - спасением людей.

В семьях, где служат в органах внутренних дел два, три и более поколений, такие понятия, как патриотизм, честь, служебный долг, являются ярким примером старшего поколения. Именно в таких профессиональных династиях уважение к службе, верность долгу, авторитет профессии прививаются с детства. Здесь от деда к отцу, от отца к сыну передаются высокие нравственные ценности, умение жертвовать собой ради других. Дети, растущие в таких семьях, часто уже в раннем возрасте выбирают для себя дальнейший путь, неразрывно связанный с профессией родителей", - поделились в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.

В ведомстве также добавили, что в регионе есть и другие семейные династии в сфере образования, здравоохранения, бизнеса и других отраслях.

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