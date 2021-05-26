Одну из алматинских улиц перекроют в двух местах

АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по двум участкам улицы Розыбакиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 26 мая по 25 июня будет закрыто движение транспорта по улице Розыбакиева от улицы Березовского до улицы Ходжанова. С 26 июня по 25 июля года - от улицы Байкадамова до улицы Березовского, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ограничения связаны с плановой реконструкцией магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью.

Горячая вода в дома будет подаваться по возводимой сейчас временной схеме горячего водоснабжения. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанных участков", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

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