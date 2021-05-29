Эксперты обсудили эффективность противодействия торговле людьми в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Международная организация по миграции (МОМ) в Казахстане совместно с уполномоченным по правам человека в РК провела Национальный диалог, в рамках которого обсудили развитие эффективной системы по противодействию торговле людьми в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Торговля людьми - один из негативных показателей, который не самым лучшим образом характеризует страну. Мы не должны допустить за Казахстаном такого статуса. В противном случае мы можем поставить под сомнение гарантии Конституции для каждого человека и гражданина в области прав, свобод и безопасности жизни", - отметила уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

По данным МОМ, Казахстан - вторая по популярности страна для мигрантов из стран Центральной Азии после Российской Федерации. Только в 2019 году в страну въехало 6,2 миллиона иностранных граждан, из которых 5,6 миллиона - граждане стран СНГ.

Большинство мигрантов из стран СНГ въезжают в страну легально благодаря безвизовому режиму с Казахстаном. Однако многие из них затем остаются и работают неофициально, без регистрации или разрешений на проживание, на работу или контрактов, что делает их уязвимыми для торговли людьми и эксплуатации. Трудящиеся-мигранты с неурегулированным статусом в основном выполняют низкоквалифицированный ручной труд в секторах, считающихся особенно склонными к эксплуатации рабочей силы. Это - строительство, сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг и работа по дому", - сказал глава миссий МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев.

По статистическим данным программ помощи МОМ, число иностранных жертв торговли людьми, обратившихся за помощью в своих странах происхождения, как минимум в четыре раза превышает количество жертв, выявленных и получивших помощь в Казахстане. Например, за 2002-2018 годы насчитывается 1941 гражданин Узбекистана и 911 граждан Кыргызстана, пострадавших от торговли людьми в Казахстане. В то же время за 2004-2018 годы только 893 гражданина Узбекистана и 72 гражданина Кыргызстана из них были идентифицированы в Казахстане и получили помощь до возвращения на родину.

В организации отметили, что глобальная пандемия COVID-19 значительно повысила уязвимость трудящихся-мигрантов, не имеющих гарантий занятости. Их финансовое положение ухудшается; статус становится все чаще неурегулированным (в том числе из-за закрытия границ или невозможности продлить разрешение на работу); их риски для здоровья растут из-за отсутствия доступа к медицинской помощи.

Участники мероприятия обсудили эффективность мер по выявлению (потенциальных) жертв торговли людьми и уголовного преследования за преступления, связанные с торговлей людьми, а также выработали ряд рекомендаций по совершенствованию усилий по борьбе с торговлей людьми в Казахстане.

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