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В Алматы и ряде областей РК временно отключат телерадиовещание

03.06.2021 11206
В Алматы и ряде областей РК временно отключат телерадиовещание
АЛМАТЫ. 3 ИЮНЯ – У жителей Алматы, а также ещё трёх областей Казахстана этим летом будут каждый месяц на несколько дней отключать телерадиовещание, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отключение будет связано с техническими работами. Работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания в Алматы, а также в Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях начнутся в июне. Во время работ отключать телерадиовещание будут не более, чем на 5 дней в месяц, сообщает АО "Казтелерадио". 
 

В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратиться в call-center Общества по следующим номерам: 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный), +7 (727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес [email protected]", - говорится в сообщении.

 
График проведения работ: 
 
РТС "Алматы" 
 
Дата проведения работ:
 
7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года
 
12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года
 
09 августа 2021 года – 13 августа 2021 года 
 
РТС "Большой Шаган" (Алматинская область) 
 
Дата проведения работ:
 
21 июня 2021 года – 25 июня 2021 года 
 
РТС "Костанай" 
 
Дата проведения работ:
 
21 июня 2021 года – 25 июня 2021 года
 
12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года
 
16 августа 2021 года – 19 августа 2021 года
 
РТС "Лисаковск" (Костанайская область) 
 
Дата проведения работ:
 
21 июня 2021 года – 25 июня 2021года
 
26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года
 
23 августа 2021 года – 27 августа 2021 года
 
РТС "Житикара" (Костанайская область) 
 
Дата проведения работ:
 
14 июня 2021 года – 18 июня 2021 года
 
26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года
 
16 августа 2021 года – 20 августа 2021 года
 
РТС "Узунколь" (Костанайская область) 
 
Дата проведения работ:
 
7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года
 
12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года
 
9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года
 
РТС "Шубулан" (Костанайская область) 
 
Дата проведения работ:
 
7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года
 
12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года
 
2 августа 2021 года – 6 августа 2021года
 
РТС "Петропавловск"
 
Дата проведения работ:
 
7 июня 2021 года – 1 июня 2021 года
 
12 июля – 2021 года – 16 июля 2021 года
 
9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года
 
РТС "Кишкенеколь" (Северо-Казахстанская область)
 
Дата проведения работ:
 
28 июня 2021 года – 30 июня 2021года
 
1 июля 2021 года – 2 июля 2021 года
 
12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года
 
2 августа 2021 года – 6 августа 2021 года
 
РТС "Николаевка" (Северо-Казахстанская область)
 
Дата проведения работ:
 
7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года
 
26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года
 
9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года
 
РТС "Рузаевка" (Северо-Казахстанская область)
 
Дата проведения работ:
 
7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года
 
26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года
 
9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года
 
РТС "Узунколь" (Северо-Казахстанская область)
 
Дата проведения работ:
 
28 июня 2021 года – 30 июня 2021 года
 
1 июля 2021 года – 2 июля 2021 года
 
12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года
 
2 августа 2021 года – 6 августа 2021 года
 
Время проведения работ на всех объектах - с 09.00 до 17.00.
 

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