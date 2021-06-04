В Алматы и ряде областей РК временно отключат телерадиовещание

АЛМАТЫ. 3 ИЮНЯ – У жителей Алматы, а также ещё трёх областей Казахстана этим летом будут каждый месяц на несколько дней отключать телерадиовещание, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Отключение будет связано с техническими работами. Работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания в Алматы, а также в Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях начнутся в июне. Во время работ отключать телерадиовещание будут не более, чем на 5 дней в месяц, сообщает АО "Казтелерадио".

В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратиться в call-center Общества по следующим номерам: 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный), +7 (727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес [email protected]", - говорится в сообщении.

График проведения работ:

РТС "Алматы"

Дата проведения работ:

7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года

12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года

09 августа 2021 года – 13 августа 2021 года

РТС "Большой Шаган" (Алматинская область)

Дата проведения работ:

21 июня 2021 года – 25 июня 2021 года

РТС "Костанай"

Дата проведения работ:

21 июня 2021 года – 25 июня 2021 года

12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года

16 августа 2021 года – 19 августа 2021 года

РТС "Лисаковск" (Костанайская область)

Дата проведения работ:

21 июня 2021 года – 25 июня 2021года

26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года

23 августа 2021 года – 27 августа 2021 года

РТС "Житикара" (Костанайская область)

Дата проведения работ:

14 июня 2021 года – 18 июня 2021 года

26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года

16 августа 2021 года – 20 августа 2021 года

РТС "Узунколь" (Костанайская область)

Дата проведения работ:

7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года

12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года

9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года

РТС "Шубулан" (Костанайская область)

Дата проведения работ:

7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года

12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года

2 августа 2021 года – 6 августа 2021года

РТС "Петропавловск"

Дата проведения работ:

7 июня 2021 года – 1 июня 2021 года

12 июля – 2021 года – 16 июля 2021 года

9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года

РТС "Кишкенеколь" (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28 июня 2021 года – 30 июня 2021года

1 июля 2021 года – 2 июля 2021 года

12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года

2 августа 2021 года – 6 августа 2021 года

РТС "Николаевка" (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года

26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года

9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года

РТС "Рузаевка" (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

7 июня 2021 года – 11 июня 2021 года

26 июля 2021 года – 30 июля 2021 года

9 августа 2021 года – 13 августа 2021 года

РТС "Узунколь" (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28 июня 2021 года – 30 июня 2021 года

1 июля 2021 года – 2 июля 2021 года

12 июля 2021 года – 16 июля 2021 года

2 августа 2021 года – 6 августа 2021 года

Время проведения работ на всех объектах - с 09.00 до 17.00.

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