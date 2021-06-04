Турция упростила правила въезда в страну для казахстанцев

АЛМАТЫ. 3 ИЮНЯ - Турция с 1 июня текущего года обновила правила въезда в страну. Согласно нововведениям, для казахстанских туристов действует облегченный режим, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, для туристов ряда стран, в том числе и прибывающих из Казахстана в Турции применяется облегчённый режим въезда. Необходимость предоставления отрицательного результата ПЦР-теста, равно как и помещения на карантин снимается, если в наличии имеется документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором указывается, что его обладатель:

- был вакцинирован не менее чем за 14 дней до въезда в Турцию;

- переболел коронавирусом и вылечился в течение последних 6 месяцев.

В случае отсутствия вышеназванных документов, прибывающим необходимо предоставить результаты одного из следующих тестов: негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Турцию; результат экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов до въезда в Турцию", - отметили в ведомстве.

Однако въезжающие в Турцию могут быть подвергнуты ПЦР-тесту в пункте прибытия (аэропорт, КПП).

В этом случае пассажирам будет разрешено отправиться в конечный пункт назначения (дом, отель, место проживания) после того, как будут взяты образцы для анализа. Если результаты анализа окажутся положительными, пассажиры должны будут пройти соответствующее лечение", - уточнили в пресс-службе МИД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства