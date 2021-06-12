В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах - сильный дождь. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, в горных районах - шквал.

В Алматинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра при грозе до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами - шквал.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

В Актюбинской области, ночью в Мангистауской области, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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