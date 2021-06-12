РФ эвакуировала из сектора Газа граждан России, Казахстана и Украины

КАИР. 11 июня - Самолеты Ил-76 и Ан-148 МЧС России сегодня ночью вывезли из аэропорта Каира 112 человек - граждан России, Казахстана и Украины. Все они ранее покинули Сектор Газа, где в мае произошла эскалация конфликта между палестинскими группировками и Израилем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Примерно около 23.10 по местному времени (00.10 пятницы мск) спецборты совершили посадку в Каире. Желающие покинуть Газу, в том числе граждане Украины и Казахстана, прибыли на автобусах в каирскую воздушную гавань из прибрежного анклава, сообщает ТАСС .

Это уже вторая эвакуация после того, как 20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. В ночь на 27 мая 64 россиянина из прибрежного анклава были эвакуированы спецбортом МЧС, доставившим их из Каира в Москву.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256 человек, включая детей и женщин.

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