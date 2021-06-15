После кратковременных дождей на большей части Казахстана вновь начнется жара

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 15-17 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.



По информации синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах юга страны - с пыльными бурями.



Кроме того, ожидается постепенное повышение температурного фона на западе, северо-западе днем до 30-40 градусов тепла, на севере - до 30-35 градусов тепла, в центре, на востоке и юго-востоке страны - до 25-38 градусов тепла, на юге - до 35-40 градусов тепла.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства