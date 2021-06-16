В акимате Алматы отреагировали на двусмысленное название кафе в парке

Фото пресс-службы акимата Алматы

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В акимате Алматы отреагировали на информацию о том, что Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев открылось заведение с названием, вызвавшим критику горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 июня заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Батырхан Сулейменов выехал в парк.

Предпринимателю разъяснили нормы закона РК "О рекламе", а именно пункта о неэтичной рекламе, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали, путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, языка, профессии, социального положения, возраста, пола, религиозных и политических убеждений физических лиц.

После беседы надпись ликвидирована в присутствии Батырхана Сулейменова. Владельцы кафе заверили, что в дальнейшем двусмысленное название использоваться не будет.

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