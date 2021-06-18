АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Департамент по ЧС Алматы сегодня проверит систему оповещения с запуском электросирен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, 17 июня 2021 года, в 12.55 местного времени, департамент по ЧС города Алматы проводит плановую ежеквартальную техническую проверку готовности системы оповещения. Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

В ДЧС города Алматы напомнили правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал вас дома:

- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

- прослушайте экстренное сообщение;

- действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице:

- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

- действуйте в соответствии с переданным сообщением.

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