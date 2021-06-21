Синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на понедельник

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Казахстанские синоптики рассказали, какая ожидается погода в понедельник, 21 июня, на территории республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глубокий циклон с районов Новой Земли сохранит свое влияние на большую часть республики, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на северо-востоке - сильные дожди. Лишь на западе и юго-западе республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются выпадение града, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области ночью местами ожидаются гроза, шквал, на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ночью местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области днем ожидаются гроза, град, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области, в горах, ожидается гроза, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Алматинской области днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской области, на юге Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на большей части Актюбинской, Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях, в отдельных районах Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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