В Казахстане растет число бедных

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Доля домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума в РК увеличилась. 10% беднейших домохозяйств тратят на еду сразу вчетверо меньше, чем 10% наиболее обеспеченных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным аналитиков Finprom , доля домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума за год выросла с 4% до 4,5% в первом квартале 2021 года. При этом в городской местности показатель вырос с 2,4% до 3,2%, в то время как в сельской остался без изменений, но все еще достаточно высоким - 6,3%.

Среди регионов РК самый высокий процент домохозяйств с доходами ниже величины прожиточного минимума отмечен в Туркестанской области - 9,1%. Следом идут Северо-Казахстанская (6%) и Мангистауская (5,8%) области. Наилучший показатель зафиксирован в столице, Нур-Султане, где настолько низкие доходы имеют всего 1,6% домохозяйств, а также в Карагандинской (2%) и Атырауской (2,8%) областях.

По сравнению с первым кварталом 2020 года доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась лишь в трех регионах - Туркестанской (на 0,7 п. п.), Карагандинской (на 0,1 п. п.) и Актюбинской (на 0,1 п. п.) областях.

В остальных регионах доля населения с низкими доходами увеличилась. Заметнее всего неблагоприятный показатель вырос в Алматы (на 2,4 п. п.), а также в Шымкенте (на 1,1 п. п.), Павлодарской (на 1 п. п.) и Северо-Казахстанской (на 1 п. п.) областях.

Денежные расходы домохозяйств серьезно разнятся в разбивке по децильным группам населения. Так, расходы 10% наименее обеспеченного населения и расходы 10% наиболее обеспеченного населения в первом квартале текущего года отличались в 5,8 раза: всего 26,8 тыс. тенге против 156 тыс. тенге в среднем на душу населения, соответственно.

Разница по потребительским расходам составила 5,4 раза: 25,8 тыс. тенге против 139,5 тыс. тенге в среднем на душу населения, соответственно. Расходы непосредственно на продукты питания отличались в 4,3 раза, на платные услуги - в 5,6 раза, на одежду, ткани и обувь - в 5,1 раза. Особенно значительна разница по расходам на погашение кредита и долга - в 17,4 раза.

Согласно отчету Knight Frank's 2021 Wealth Report, за 2020-2025 годы в Казахстане прогнозируется увеличения численности людей с состоянием более 30 млн долларов США на 33%. Для сравнения, в соседней России их численность, по прогнозам, вырастет на 29%.

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