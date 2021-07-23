Застройщиков Алматы обяжут проводить общественные обсуждения проектов

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АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Застройщиков Алматы обяжут проводить общественные обсуждения строительных проектов. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь все застройщики перед получением предпроектной документации обязаны проводить общественные обсуждения проектов. При разработке эскизных проектов застройщик должен соблюдать регламент в зонах особого строительного регулирования. В основном это касается центральной части города. Соблюдать этажность, учитывать наличие инфраструктуры", - сообщил на брифинге глава управления.

Он также подчеркнул, что теперь при разработке строительных проектов будет учитываться плотность населения районов города.

В данных правилах основным фактором регулирования застройки города будет являться плотность. То есть мы определили с учетом нормативно-технических требований, что в историческом центре плотность населения не должна превышать 300 человек на гектар, на остальных территориях - 440 человек на гектар с учетом уже имеющейся инженерной и социальной инфраструктуры", - пояснил спикер.





Дополнено: спикер также сообщил, что для предотвращения застройки дворовых территорий была введена норма дворового пространства на одного человека. Раньше норма была около 6-7 квадратных метров на человека. После согласования со всеми министерствами и регулирующими ведомствами, данная норма была поднята до 10 квадратных метров, что в перспективе позволит сократить застройку дворовых пространств.





При этом Ахмеджанов подчеркнул, что поскольку закон обратной силы не имеет, то все нововведенные правила будут касаться только новых строительных проектов.

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