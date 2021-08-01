Синоптики предупредили жителей шести областей о сильной жаре

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 1-5 августа в Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара, 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 1 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара, 36 градусов.

1 августа в Костанайской области местами ожидается гроза. Днем местами град, шквал. Ветер южный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сильная жара, до 38 градусов.

Днем 1 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 1 августа в Мангистауской области местами ожидается сильная жара, 41 градус. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 1 августа в Кызылординской области ожидается сильная жара, 40 градусов.

1 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства