В Казахстане утвердили новый праздник

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В пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК добавили, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио.
Ранее в ходе поздравления с профессиональным праздником работников средств массовой информации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках празднования 100-летия Казахского радио предложил объявить 1 октября Днем работников радио.
Напомним, история трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.
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