В Казахстане утвердили новый праздник

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НУР-СУЛТАН.13 АВГУСТА - Постановлением правительства Республики Казахстан 1 октября объявлен официальным Днем работников радио, передает KAZAKHSTAN TODAY

В пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК добавили, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио.

Ранее в ходе поздравления с профессиональным праздником работников средств массовой информации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках празднования 100-летия Казахского радио предложил объявить 1 октября Днем работников радио.

Напомним, история трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.

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