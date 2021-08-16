Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

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В Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидается гроза. В Урджарском районе ВКО - чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град, туман. В Петропавловске ночью гроза.
В Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.,
На большей части Атырауской и Западно-Казахстанской областей ожидается очень сильная жара, +40 - +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидается очень сильная жара, +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается очень сильная жара, +43 градуса.
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