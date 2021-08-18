Какие вопросы будут задавать во время переписи населения

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В рамках национальной переписи населения 2021 года гражданам будет задан 91 вопрос об их экономическом, социальном положении, состоянии их жилищных условий, и так далее. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для проведения переписи населения разработаны переписные листы, состоящие из 91 вопроса (69 вопросов и 22 уточняющих подвопросов). 8 вопросов будут касаться членов семьи, проживающих вместе; 8 вопросов и 3 подвопроса - жилищных условий, 60 вопросов будут индивидуальными и так далее", - сказал Айдапкелов.

Он отметил, что наряду с традиционными показателями в переписные листы переписи 2021 года включены новые вопросы, в числе которых: местонахождение респондента в момент счета населения; ограничение жизнедеятельности (трудности со зрением, трудности со слухом, трудности при ходьбе, трудности с памятью и/или с концентрацией внимания); страна, из которой прибыл временно проживающий на территории РК; цель приезда и ряд других.

Отдельный блок вопросов будет посвящен пандемии: о заболеваемости и вакцинации от COVID-19 и о влиянии пандемии на уровень доходов.

В переписные листы включены вопросы по миграции (о планировании выезда за пределы Республики Казахстан, основные причины и сроки); о брачном состоянии (о вступлении в нынешний или повторный брак); по занятости (о причинах временной незанятости, периодичности возвращения с работы на место постоянного жительства); о степени владения языками, о религии", - отметили в пресс-службе бюро.

Таким образом, по итогам переписи будет сформирована исходная база для оценки численности и половозрастной структуры населения, информация, характеризующая положение различных социально-демографических групп населения, проведены расчеты демографических и социально-экономических показателей.

Итоги переписи будут использоваться для экономического прогнозирования, определения политики в области занятости, создания других социальных программ, а также для выполнения функций органов государственной власти, информационного обеспечения науки и всего общества", - сказал глава бюро.

Спикер также отметил, что проведение Национальной переписи населения 2021 года, благодаря применению современных технологий, обойдется в 2,6 раза дешевле, чем проведение переписи в 2009 году.

Затраты на одного человека при проведении переписи 2021 года составляют 1,1 доллара США. Например, при переписи 2009 года затраты составили 2,9 доллара США", - пояснил он.

Снижение затрат на перепись населения обусловлено внедрением цифровых технологий и автоматизации процесса сбора данных по переписи населения. Для переписи приобретены 27 412 планшетов на сумму 1,1 млрд тенге, с зарядными устройствами и чехлами. При этом, подчеркнул Айдапкелов, по окончании переписи данные планшеты будут переданы в заинтересованные государственные органы.

По его информации, на проведение переписи населения в период с 2018 по 2023 год (на пятилетний период) из бюджета страны выделено 9,1 млрд тенге. Из них на оплату услуг переписного персонала выделены 4,7 млрд тенге. На этот период будут трудоустроены 32 313 человек.

Основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства