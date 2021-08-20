Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Штормовое предупреждение объявлено на пятницу в пяти областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 20 августа на западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах и на западе области ветер северо-восточный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 20 августа временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области днем в пятницу на юге, юго-востоке ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 20 августа ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем 20 августа в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 метров в секунду. На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 20 августа ожидается очень сильная жара, до +40.

В Карагандинской области днем 20, сутки 21 августа на юге ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 20 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.

Днем 20-22 августа в Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидаются гроза, град. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. 20-22 августа ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 метров в секунду, 21 августа порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 20-21 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

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