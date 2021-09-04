В Казахстане растёт число правонарушений в сфере экстремизма и терроризма

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане впервые за 5 лет выросло количество правонарушений в сфере терроризма и экстремизма, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Наиболее часто встречающаяся статья, по которой регистрировались правонарушения в секторе, связана с возбуждением социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни: 48 случаев, как и в прошлом году. Помимо этого, среди "популярных" видов правонарушений отмечены пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а также организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма", - сообщает сайт Finprom .

По его данным, за январь – июль 2021 года в стране зарегистрировали 139 правонарушений, связанных с экстремизмом и терроризмом - на 19,8% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года в стране зарегистрировали 116 таких правонарушений. С 2017 по 2020 год количество подобных правонарушений шло на убыль.





Самое большое количество подобных случаев зарегистрировано в Туркестанской области. В ТОП-3 регионов-антилидеров также попали Жамбылская область и Шымкент - по 16 правонарушений, с приростом вдвое за год.

Меньше всего правонарушений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях - по 1 случаю.





В рейтинге миролюбивости стран в 2021 году Казахстан занял 67-е место из 163. Индекс страны составил 1,94.





По информации сайта, чем выше индекс, тем менее миролюбивой считается страна.

Индекс миролюбия учитывает не только наличие или отсутствие войн как таковых, но также отсутствие насилия, уровень страха перед насилием, безопасность, продолжающиеся конфликты и милитаризацию".

Выше РК в рейтинге - а значит, миролюбивее и безопаснее - среди стран СНГ оказалась Молдова. Такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, Азербайджан, Украина и Россия, оказались ниже Казахстана. Возглавили рейтинг миролюбивых стран Исландия, Новая Зеландия и Дания. Замкнул рейтинг Афганистан.

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