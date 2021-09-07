В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в западных, северо-западных регионах РК пройдут дожди с грозами. Остальная территория страны будет находится под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на западе град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается гроза, град, днем при грозе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области на северо-западе, северо-востоке ожидается гроза, днем на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Атырауской области на западе, юге и в центре ожидается гроза, днем при грозе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Жамбылской, Северо-Казахстанской областей, на севере и западе Туркестанской области, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской областей, на востоке, юге Западно-Казахстанской области, на западе, юге Костанайской, Карагандинской областей, на юго-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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