В Караганде полицейские спасли мужчину от суицида

КАРАГАНДА. 14 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября наряд полка патрульной полиции управления полиции Караганды в составе инспекторов Асхата Нургалиева, Бауыржана Курманалиева и Улана Музапарова нес службу в Кировском секторе города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Около 23.30 к ним из Центра оперативного управления поступило сообщение, что в квартире дома 22 микрорайона происходит семейный конфликт, сообщает Polisia.kz

Когда мы приехали на место, то у подъезда дома нас встретила женщина. Выяснилось, что ее бывший супруг собирается покончить с собой. Мужчина по WhatsApp связался со старшей дочерью, которой написал прощальное письмо и отправил фото самого себя с петлей на шее. Женщина не могла назвать точный адрес его проживания, бывший супруг проживал на съемной квартире, но могла показать дом и подъезд. Жилище находилось в соседнем, 21-м микрорайоне", - рассказал Нургалиев.

Полицейские поднялись на этаж и стали стучать в металлическую входную дверь, но к ней никто не подошел. Они приняли решение попасть в квартиру через форточку.

Напарник меня подсадил, и я смог дотянуться до окна. Форточка оказалась открытой. Я пролез в нее и попал на кухню. Открыл входную дверь, и вместе с напарником мы стали осматривать квартиру. Распахнули дверь ванной, а там мужчина с петлей сидит на полу и уже хрипит", - рассказывает Курманалиев.

Патрульные сняли с него петлю, оказали первую медицинскую помощь. Мужчина пришел в себя, мог говорить, передвигаться. Приехавшие медики скорой проверили его и констатировали, что жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, житель города оказался в сложной жизненной ситуации: с женой развелся и недавно был уволен с работы. Полицейские передали его под присмотр родственников.

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