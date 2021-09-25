Какие страны признали казахстанский паспорт вакцинации

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 22 сентября 2021 года Министерство иностранных дел Республики Казахстан произвело обмен нотами о взаимном признании паспортов вакцинации с уполномоченными государственными органами семи стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МИД РК, паспорта вакцинации Казахстана признаются в Грузии, Венгрии, Кыргызстане, Молдове, Монголии, Таиланде и Турции.

Таким образом, граждане Казахстана и вышеуказанных стран, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут пересекать государственные границы без карантинных ограничений (сдачи теста ПЦР, самоизоляции и др.) на основании паспортов вакцинации против COVID-19", - пояснили в ведомстве.

В то же время такие страны, как Беларусь, Вьетнам, Египет и Оман, в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации иностранных государств и упростили въезд для пребывающих.

Для посещения указанных стран гражданам Казахстана также достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19", - пояснили в МИД РК.

На сегодня ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Иорданией, Индонезией, Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами.

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