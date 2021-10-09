Казахстан отстает от Узбекистана, России и Украины в рейтинге безопасных стран

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В рейтинге самых безопасных в плане преступности стран Казахстан оказался на 98-м месте из 137, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам первого полугодия текущего года в рейтинге самых безопасных стран от Numbeo Казахстан занял 98-е место из 137. Индекс страны составил 46,23. Чем выше показатель, тем более безопасной считается страна, сообщает Finprom.kz.

Аналитики пояснили, что расчет индекса безопасности основывается на опросах Numbeo и показывает, насколько низок или высок в стране уровень преступности. При индексе ниже 20 уровень безопасности считается очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - средним, от 60 до 80 - высоким, выше 80 - очень высоким.

Среди стран СНГ места распределились следующим образом: Армения - 10-е место, Азербайджан - 34-е место, Узбекистан - 37-е место, Россия - 52-е место, Молдова - 76-е место, Украина - 81-е место. Позиции Кыргызстана и Беларуси хуже, чем РК.

Открывают рейтинг Катар, ОАЭ и Тайвань, замыкает - Венесуэла.

Согласно информации, за январь-август 2021 года в Казахстане зарегистрировали 113,5 тыс. уголовных правонарушений - практически столько же, сколько и годом ранее.

Больше всего случаев зарегистрировали в Алматы: 18,1 тыс. правонарушений, минус 7,2% за год. В тройке антилидеров также оказались столица (11,6 тыс. правонарушений, плюс 33,7%) и Алматинская область (10,8 тыс. правонарушений, плюс 4,7%). Меньше всего случаев зафиксировано в Кызылординской области: всего 2,6 тыс., минус 9,5%", - уточняют специалисты.

Основная часть зарегистрированных уголовных правонарушений - средней степени тяжести (50,8 тыс. случаев). 16,7 тыс. случаев отнесли к правонарушениям небольшой степени тяжести. Еще 27,3 тыс. правонарушений относились к тяжким и 1,6 тыс. - к особо тяжким.

Чаще всего в стране регистрируют правонарушения по таким статьям, как кража (38,7 тыс. случаев), мошенничество (29 тыс. случаев), мелкое хищение (7,8 тыс. случаев), незаконное обращение с наркотическими средствами и психотропными веществами без цели сбыта (4 тыс. случаев) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (2,3 тыс. случаев)", - говорится в отчете.