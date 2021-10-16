В Акмолинской области прошел молодежный форум "Независимый Казахстан в четвертом десятилетии"

КОКШЕТАУ 15 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся молодежный форум "Независимый Казахстан в четвертом десятилетии", в котором приняли участие руководители и лидеры молодежных движений, представители волонтерских организаций, активные молодые предприниматели, сельская молодежь и ровесники Независимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основная цель форума - объединить молодых акмолинцев в поиске ответа на вопросы "Чего Казахстан добился за 30 лет Независимости?" и "Что еще необходимо сделать для укрепления нашей государственности в четвертом десятилетии?", сообщает управление внутренней политики.
Приветствуя участников форума, заместитель руководителя управления внутренней политики области Нариман Абдрахманов отметил важность проведения мероприятия.
За годы Независимости наше государство достигло знаковых политических и экономических высот. Сегодня Казахстан уверенно вступает в ряды развитых стран мира. Особый вклад в этот процесс вносит молодое поколение. Молодежь является самой активной и прогрессивной частью общества, которая чутко реагирует на все изменения, происходящие в государстве. Сегодняшний форум служит площадкой по конструктивному обмену мнениями и поиску новых путей достижения успехов страны", - отметил спикер.
На форуме выступили президент ОО "Республиканское студенческое движение "Альянс студентов Казахстана" Ильяс Тустикбаев, главный специалист департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Акмолинской области Нурсултан Шытырымбек, молодой предприниматель Анжела Кравченко, коуч-тренер Мирзада Сейткали.
В этом году исполняется 30 лет Независимости нашей страны. За этот период мы многого достигли и покорили немало вершин. Сегодня в республике достаточно молодых людей, готовых самоотверженно работать во благо своей страны. Я счастлив, что родился и живу в Казахстане, у которого ясное и светлое будущее", - поделился Нурсултан Шытырымбек.
В рамках молодежного форума также состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова и Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова с республиканским студенческим движением "Альянс студентов Казахстана".
К слову, в Акмолинской области проживает порядка 154 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет. В юбилейный год Независимости страны в регионе проведено свыше двух тысяч различных молодежных мероприятий.
Воспитатель детского сада заперла ребенка в подвале
16.10.2021, 13:15 10477
ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ"
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Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева.
По информации телеканала, воспитателя уволили.
На железнодорожных станциях в СКО разрешили посадку и высадку пассажиров
16.10.2021, 12:32 16147
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекцииразрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадкаи высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
1) 47/48 "Атырау-Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
2) 57/58 "Уральск - Нур-Султан Нурлы жол" по станции Жана-Есиль;
3) 327/328 "Костанай-Караганды" по станции Жана-Есиль, Первая целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов
16.10.2021, 12:16 19252
КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".
На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.
По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".
В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.