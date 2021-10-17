Несколько лет нечистотами заливает улицу в одном из микрорайонов Алматы из-за проблем с канализацией: чиновники просят потерпеть до 2024 года

АЛМАТЫ. 16 ОКТЯБРЯ - Одну из улиц микрорайона Теректы залило нечистотами из-за прорыва канализационной трубы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам жителей микрорайона, проблема повторяется ежегодно, но решать её никто не торопится, сообщает "Первый канал Евразия"

Ни пройти, ни проехать. Людей обрызгивает. Люди не хотят заходить в магазин, потому что эта тропа полностью залита жижей. Рядом столовая. Как человек будет кушать, а рядом вот этим срачем будет вонять", - высказалась местная жительница Роза Адыкалыкова.

Алматинка Гульнара Бекжанова: на место приезжают коммунальные машины, откачивают нечистоты, однако после этого уровень жидкости постепенно поднимается до прежнего уровня.

В районном акимате ответственность с себя сняли, говорится в репортаже. Раньше район Теректы и его коммуникации относились к Карасайскому району области. Частью Алматы он стал в 2014 году, и на баланс города передали не все.

Разработана проектно-сметная документация для проведения строительства водопровода и канализации в микрорайоне общей протяженностью 77 километров. Проект разработан, госэкспертиза прошла. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации", - рассказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Зиярат Камбатыр.

Передача коммуникаций городу назначена на начало следующего года. После этого подрядчики намерены приступить к модернизации. Отмечается, что на это уйдет еще 24 месяца.

Чиновники просят людей набраться терпения еще до 2024 года.