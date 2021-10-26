У казахстанцев появится возможность купить "красивый" буквенный знак на авто

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - С 27 по 29 октября 2021 года в приграничном городе на стыке Европы и Азии в смешанном (очно-дистанционном) формате пройдет Международный российско-казахстанский молодежный форум "Мы+Бiз. Добровольческая инициатива", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организаторами масштабного мероприятия совместно выступают Республиканская детско-юношеская организация Казахстана "Жас Улан" (объединяющая более 1,5 млн школьников), АНО "Содружество народов Евразии" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Форум направлен на оказание методической поддержки волонтерской деятельности, распространение позитивного опыта добровольчества и его популяризацию в Казахстане и России; выстраивание конструктивных связей между молодежными организациями Казахстана и России для разработки и реализации совместных добровольческих проектов. В этих целях опытные тренеры проведут для молодежных активистов двух стран мастер-классы по: особенностям волонтерства в сфере межнациональных отношений и этномедиации (посредничества при разрешении конфликтов), медиа- и событийному волонтерству", - сообщил старший научный сотрудник НИИ Денис Денисов.

В рамках форума также пройдут презентации лучших добровольческих проектов и практик в сфере: онлайн-волонтерства, этнокультурного просвещения и пропаганды традиций национального гостеприимства, патриотического воспитания.

Итог работе форума подведет дискуссионная площадка, в ходе которой представители волонтерского движения России и Казахстана обсудят свои задачи, изменения традиционных и появление новых форматов работы в условиях пандемии.

В общей сложности на форум подали заявки 140 участников из различных регионов Казахстана и России.

С казахстанской стороны участниками форума станут: исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк, председатель Республиканской детско-юношеской организации "Жас Улан" Динара Садвакасова и ее исполнительный директор Акнур Турдалиева, председатель Республиканского молодежного движения "Жарасым" при Ассамблее народа Казахстана Тимур Джумурбаев, руководители и активисты волонтерских и молодежных организаций из Нур-Султана, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей.