У казахстанцев появится возможность купить "красивый" буквенный знак на авто

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Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - сказал Мусин.
Кроме того, Мусин отметил, что сейчас помимо портала Еgov казахстанцы могут регистрировать транспорт через приложения Kaspi.kz и Homebank. При этом нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю авто, так и продавцу, ожидать очереди и так далее.
Только в январе 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта в приложении банков (Kaspi, Halyk) составила 104 468, из них подача онлайн - 5% (6816 заявок). По итогам сентября 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта составила 167 561, онлайн оформления увеличились до 36% (63 057 заявок)", - уточнили в пресс-службе МЦРИАП.