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У казахстанцев появится возможность купить "красивый" буквенный знак на авто

25.10.2021, 12:10 195292
У казахстанцев появится возможность купить "красивый" буквенный знак на авто
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - В ходе правительственного часа в мажилисе глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин предложил продавать наряду с "красивыми" номерами также "красивые" буквенные знаки на автомобили, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке. Вы знаете, что различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки, к примеру 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - сказал Мусин.

 
Кроме того, Мусин отметил, что сейчас помимо портала Еgov казахстанцы могут регистрировать транспорт через приложения Kaspi.kz и Homebank. При этом нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю авто, так и продавцу, ожидать очереди и так далее.
 

Только в январе 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта в приложении банков (Kaspi, Halyk) составила 104 468, из них подача онлайн - 5% (6816 заявок). По итогам сентября 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта составила 167 561, онлайн оформления увеличились до 36% (63 057 заявок)", - уточнили в пресс-службе МЦРИАП.

 

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В Жамбылской области за плохие автодороги к ответственности привлечены 190 должностных лиц

26.10.2021, 18:41 7156
ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - В Жамбылской области за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог к ответственности привлечены 190 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции Жамбылской области, ежегодно с 1 сентября по 1 ноября сотрудниками дорожной и технической инспекции Управления административной полиции областного департамента полиции совместно с заинтересованными службами проводится комплексное осеннее обследование автомобильных дорог.
 
Также для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками УАП ДП Жамбылской области с 7 по 20 октября текущего года совместно с представителями управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области и Национального центра качества дорожных активов, Жамбылского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Жамбылского областного филиала ТОО "Казахавтодор" проведено комплексное обследование автомобильных дорог областного (1941,93 километра) и республиканского (1196 киломеров) значения, охватывающих территорию области.
 

В ходе обследовании выявлено 639 дефектов на дорогах областного значения, 762 дефекта на автодорогах республиканского значения - отсутствие дорожных знаков и несоответствие требованиям стандарта, нарушения асфальтобетонного покрытия, выбоины и другие. По итогам комплексного осеннего обследования в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области выдано 37 предписаний по устранению выявленных недостатков, а Жамбылскому областному филиалу АО НК "КазАвтоЖол" 12 предписаний", - сообщил начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

 
За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог областного и республиканского значения и обеспечение безопасности дорожного движения 12 должностных лиц подрядных организаций, ответственных за указанные дороги, привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 631 КоАП Республики Казахстан. 
 

За девять месяцев текущего года в целом по области за неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 190 должностных лиц", - отметили в областном департаменте полиции.

 
 

Волонтеры из Казахстана и России примут участие в Международном форуме в Оренбурге

26.10.2021, 18:00 19873
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - С 27 по 29 октября 2021 года в приграничном городе на стыке Европы и Азии в смешанном (очно-дистанционном) формате пройдет Международный российско-казахстанский молодежный форум "Мы+Бiз. Добровольческая инициатива", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Организаторами масштабного мероприятия совместно выступают Республиканская детско-юношеская организация Казахстана "Жас Улан" (объединяющая более 1,5 млн школьников), АНО "Содружество народов Евразии" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.
 

Форум направлен на оказание методической поддержки волонтерской деятельности, распространение позитивного опыта добровольчества и его популяризацию в Казахстане и России; выстраивание конструктивных связей между молодежными организациями Казахстана и России для разработки и реализации совместных добровольческих проектов. В этих целях опытные тренеры проведут для молодежных активистов двух стран мастер-классы по: особенностям волонтерства в сфере межнациональных отношений и этномедиации (посредничества при разрешении конфликтов), медиа- и событийному волонтерству", - сообщил старший научный сотрудник НИИ Денис Денисов.

 
В рамках форума также пройдут презентации лучших добровольческих проектов и практик в сфере: онлайн-волонтерства, этнокультурного просвещения и пропаганды традиций национального гостеприимства, патриотического воспитания.
 
Итог работе форума подведет дискуссионная площадка, в ходе которой представители волонтерского движения России и Казахстана обсудят свои задачи, изменения традиционных и появление новых форматов работы в условиях пандемии.
 
В общей сложности на форум подали заявки 140 участников из различных регионов Казахстана и России.
 
С казахстанской стороны участниками форума станут: исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк, председатель Республиканской детско-юношеской организации "Жас Улан" Динара Садвакасова и ее исполнительный директор Акнур Турдалиева, председатель Республиканского молодежного движения "Жарасым" при Ассамблее народа Казахстана Тимур Джумурбаев, руководители и активисты волонтерских и молодежных организаций из Нур-Султана, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей.
 

В Акмолинской области отмечают 150-летие Кажымукана

26.10.2021, 17:19 32158
В Акмолинской области отмечают 150-летие Кажымукана
КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области в год 30-летия независимости в стране отмечается 150-летний юбилей известного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В продолжении череды мероприятий, в рамках проекта "Қажымұқанның елінен – Қажымұқан еліне", в Целиноградский район прибыла делегация Ордабасынского района Туркестанской области, сообщает управление внутренней политики.
 
Как отметили управлении, торжественная встреча делегации прошла в селе Кажымукан, у памятника великого батыра. После торжественной части мероприятия гости посетили могилу отца, матери и бабушки палуана в селе Тонкерис.
 
Для прибывших гостей была организована культурно-познавательная программа. В районном доме культуры была представлена выставка, посвященная легендарному борцу, где были представлены личные вещи палуана, фотографии. Фольклорный ансамбль "Қазына" исполнил народные произведения. Участники также посетили районный чемпионат по гиревому спорту и "Қазақ куресі".
 
Кроме того, для гостей была проведена экскурсия в музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" в селе Акмол.
 
В свою очередь делегация из Туркестанской области проведет несколько культурных мероприятий.
 

В рамках визита представителями учреждений культуры Ордабасынского района планируется представить концертную программу "Қазақстан – мәңгілік елім менің!" и спектакль "Қазақтың Қажымұқаны" народного театра "Темiрлан", которые они специально подготовили для жителей Целиноградского района", - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков района Айгуль Суюнжанова.

 
По данным управления внутренней политики, в области имя прославленного борца присвоено 12 улицам, населенному пункту, а также областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №3, в которой обучается более 700 детей. В Целиноградском районе и Степногорске установлены памятники палуану, в одноименном селе - мемориальная доска.
 

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