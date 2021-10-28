В Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - РГП "Казгидромет" установил три автоматические метеорологические станции в самых популярных туристических зонах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

РГП "Казгидромет" установил три автоматические метеорологические станции в туристических зонах Казахстана: Чарынский каньон (АМС Шарын), Кольсайские озера (АМС Кольсай) и Тургеньское ущелье (АМС Тургень). Ранее эти зоны не были охвачены наземной сетью мониторинга Казгидромета, хотя автоматические метеорологические станции располагаются как вблизи населенных пунктов, так и на удалении от больших городов в пустынных, горных и лесных районах.

Выбор этих трех зон, размещенных внутри заповедников, продиктован необходимостью более точных прогнозов погоды для самостоятельных путешественников и туристических фирм", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что прогнозы РГП "Казгидромет" по осадкам, ветру, температуре воздуха на сутки-трое имеет высокую степень оправдываемости до 92 процентов. Размещение автоматические метеорологические станций в зонах популярных туристических маршрутов, где имеется большое скопление людей, продиктовано необходимостью предупреждения посетителей о надвигающихся неблагоприятных метеорологических условиях, резких изменениях погоды и штормах.

В дальнейшем мониторингом будут охвачены и другие популярные туристическим маршруты.