Матери пришлось положить в психбольницу сына после службы в армии

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КЫЗЫЛОРДА. 12 НОЯБРЯ - Жительнице Кызылординской области пришлось положить своего старшего сына Рината Жеткергенова в Областной центр психического здоровья после срочной службы в армии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам матери потерпевшего Айганым Избасаровой, за неделю до приезда сына она потеряла с ним связь. О том, что он возвращается в село на поезде, узнала у его сослуживцев. Состояние сына сильно шокировало: он даже не узнавал родителей и братьев, сообщает "Первый канал Евразия".
Женщина уверена: то, что произошло с ее сыном, - результат жестокого обращения в армии.
Он не смог со мной говорить по телефону. Сказал лишь: "Мама, я болен" и бросил трубку. По телефону нам сообщили: "Ваш ребенок сильно болен" и рекомендовали вызвать муллу", - сказала Айганым Избасарова.
Сослуживец Рината рассказал, что его не видели на протяжении последней недели службы и даже на построении перед отправкой.
Никому не может смотреть в глаза, когда очнулся, сказал, что 25 числа его где-то заперли четыре сержанта и надели на него серьгу. Приходя в сознание, он плачет и просит снять серьги. Говорит, что сделали из него девушку. Ужас. Это же насилие!" - говорит Айганым Избасарова.
В настоящее время военная полиция ведет расследование. Назначены специальные экспертизы.
По этому делу проверят родственников Рината Жеткергенова. Для полноты и объективности расследования проведут и другие следственные работы", - отметил заместитель начальника Главного управления военной полиции ВС РК Бекен Шынтлеуов.
Как сообщает телеканал, пять дней назад Рината положили в Областной центр психического здоровья. Врачи отказываются предоставлять сведения без специального разрешения.
Дело находится на особом контроле у министра обороны Мурата Бектанова.