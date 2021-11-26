Инициатива болашаковцев станет частью национальной политики по созданию контента на государственном языке - Байбек

Фото: пресс-служба Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В столице при поддержке партии Nur Otan прошел предпремьерный показ анимационного фильма "Энканто" студии Walt Disney Pictures. Это уже 38 кинокартина, дублированная на казахский язык по самым высоким стандартам по инициативе фонда "Болашак" и компании "Меломан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил почетный член попечительского совета фонда "Болашак" Бауыржан Байбек, дубляж фильмов ведущих мировых киностудий на государственный язык за счет внебюджетных средств является уникальной и единственной в мире частной инициативой болашаковцев. С 2011 года проект поддержали 22 компании-спонсоров, общая стоимость дубляжа всех 38 фильмов составила более 1,5 млрд тенге.

В 2011 году наш проект "Озіннен баста" поддержал Елбасы - Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. В результате за 10 лет мы создали более 70 часов качественного контента на казахском языке для наших детей. Накануне празднования 30-летия Независимости мы представляем казахстанцам наш последний проект - анимационный фильма "Энканто". Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем актерам, режиссерам, коллегам и спонсорам, которые поддерживали нас все эти годы", - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, при поддержке партии Nur Otan инициатива болашаковцев будет продолжена и станет частью национальной политики по созданию качественного мультимедийного контента на государственном языке.

Развитие казахского языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей является стратегическим приоритетом партии Nur Otan. В рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии, озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым, запланировано внесение изменений в Закон "О кинематографии". С целью обеспечения равного доступа к контенту на казахском языке в кинотеатрах планируется оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа ежегодно не менее 15 анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра", - добавил он.

Поздравляя фонд "Болашак" с 10-летним юбилеем, генеральный директор "Уолт Дисней Компани СНГ" Кахабер Абашидзе подчеркнул, что для компании было честью сотрудничать с казахстанской неправительственной организацией и поддерживать уникальные культурные и социальные проекты в Казахстане.

Мы очень гордимся тем, что стали активными участниками становления в стране профессионального дубляжа на казахский язык. Мы рады, что благодаря совместной работе мы первыми на территории стран СНГ представили формат киноконцерта и перенесли его на ТВ. Мы также ценим сотрудничество в рамках социальных программ фонда по поддержке детей и молодежи с проектом создания дружелюбной среды для людей с расстройствами аутистического спектра", - подчеркнул в своем обращении Кахабер Абашидзе.

Стоит отметить, что за эти годы благодаря проекту болашаковцев казахский язык стал вторым тюркским языком и 39-м в истории компании Walt Disney. Казахский язык также вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ. Благодаря проекту сегодня более ста казахстанских актеров состоят в голосовой базе Walt Disney Pictures, а 203 представителя творческих и технических специальностей прошли обучение дубляжу по стандартам студии Walt Disney Pictures.

В пресс-службе Nur Otan проинформировали, что в кинотеатрах Казахстана "Энканто" выйдет 25 ноября на казахском и русском языках, а после пополнит коллекцию зарубежных фильмов, доступных к просмотру на казахском языке в онлайн-кинотеатрах IVI и Megogo. "Энканто" - уже 13-й по счету фильм, дублированный при спонсорской поддержке строительного холдинга BI Group.