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Инициатива болашаковцев станет частью национальной политики по созданию контента на государственном языке - Байбек

25.11.2021, 10:31 109864
Инициатива болашаковцев станет частью национальной политики по созданию контента на государственном языке - Байбек
Фото: пресс-служба Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В столице при поддержке партии Nur Otan прошел предпремьерный показ анимационного фильма "Энканто" студии Walt Disney Pictures. Это уже 38 кинокартина, дублированная на казахский язык по самым высоким стандартам по инициативе фонда "Болашак" и компании "Меломан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил почетный член попечительского совета фонда "Болашак" Бауыржан Байбек, дубляж фильмов ведущих мировых киностудий на государственный язык за счет внебюджетных средств является уникальной и единственной в мире частной инициативой болашаковцев. С 2011 года проект поддержали 22 компании-спонсоров, общая стоимость дубляжа всех 38 фильмов составила более 1,5 млрд тенге.
 

В 2011 году наш проект "Озіннен баста" поддержал Елбасы - Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. В результате за 10 лет мы создали более 70 часов качественного контента на казахском языке для наших детей. Накануне празднования 30-летия Независимости мы представляем казахстанцам наш последний проект - анимационный фильма "Энканто". Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем актерам, режиссерам, коллегам и спонсорам, которые поддерживали нас все эти годы", - сказал Бауыржан Байбек.

 
По его словам, при поддержке партии Nur Otan инициатива болашаковцев будет продолжена и станет частью национальной политики по созданию качественного мультимедийного контента на государственном языке. 
 

Развитие казахского языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей является стратегическим приоритетом партии Nur Otan. В рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии, озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым, запланировано внесение изменений в Закон "О кинематографии". С целью обеспечения равного доступа к контенту на казахском языке в кинотеатрах планируется оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа ежегодно не менее 15 анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра", - добавил он.

 
Поздравляя фонд "Болашак" с 10-летним юбилеем, генеральный директор "Уолт Дисней Компани СНГ" Кахабер Абашидзе подчеркнул, что для компании было честью сотрудничать с казахстанской неправительственной организацией и поддерживать уникальные культурные и социальные проекты в Казахстане.
 

Мы очень гордимся тем, что стали активными участниками становления в стране профессионального дубляжа на казахский язык. Мы рады, что благодаря совместной работе мы первыми на территории стран СНГ представили формат киноконцерта и перенесли его на ТВ. Мы также ценим сотрудничество в рамках социальных программ фонда по поддержке детей и молодежи с проектом создания дружелюбной среды для людей с расстройствами аутистического спектра", - подчеркнул в своем обращении Кахабер Абашидзе.

 
Стоит отметить, что за эти годы благодаря проекту болашаковцев казахский язык стал вторым тюркским языком и 39-м в истории компании Walt Disney. Казахский язык также вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ. Благодаря проекту сегодня более ста казахстанских актеров состоят в голосовой базе Walt Disney Pictures, а 203 представителя творческих и технических специальностей прошли обучение дубляжу по стандартам студии Walt Disney Pictures.
 
В пресс-службе Nur Otan проинформировали, что в кинотеатрах Казахстана "Энканто" выйдет 25 ноября на казахском и русском языках, а после пополнит коллекцию зарубежных фильмов, доступных к просмотру на казахском языке в онлайн-кинотеатрах IVI и Megogo. "Энканто" - уже 13-й по счету фильм, дублированный при спонсорской поддержке строительного холдинга BI Group.
 

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В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается строительство транспортной развязки

26.11.2021, 10:11 22654
Фото: УВП Алматы
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства транспортных развязок, станций метро и продления проспекта Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается возведение транспортной развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного покрытия на эстакаде через проспект Рыскулова. Ведется благоустройство прилегающей территории. Протяженность эстакады - 186 метров. Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч", - сообщили в акимате. 


Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в каждом направлении. Продолжается возведение 400-метровой эстакады над улиецй Ашимова. Движение на данном участке будет организовано по временной схеме.
 
Аким Алматы Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, состоящего из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Б. Момышулы". Здесь завершается отделка, ведутся электромонтажные работы и установка оборудования.

 
Напомним, линию метрополитена планируют продлить до рынка "Алтын-Орда". Проект по строительству метрополитена изменили, и он уже утвержден. Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель акима Алматы Серик Кусаинов. 

Теперь линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а западнее, через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау. Будут построены дополнительно две станции, последняя станция будет практически на рынке "Алтын Орда", - сказал он. 

 
Кроме того, аким мегаполиса оценил объем работ по реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ по улице Жандосова. Протяженность участка от улицы Сулейменова до реки Б. Алматинка - один километр. Таким образом, будет завершено строительство первого участка линии БРТ протяженностью 8,7 км по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.
 
В ходе объезда Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.

 

Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи

26.11.2021, 10:05 17956
Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 26 НОЯБРЯ - Выброшенных на произвол судьбы собак обнаружили волонтеры в Алматинской области. Животных больше сотни. Грязные, больные, голодные и покалеченные, они живут на частной свиноферме в полной антисанитарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Волонтеры обнаружили собачий приют для так называемой "черной" передержки в Алматинской области. В настоящее время там более сотни выброшенных на произвол судьбы животных, сообщает "Первый канал Евразия".
 
Зооволонтер Оксана Запуниди утверждает, что в заведении невыносимые условия, все животные больны.
 

Собаки ужасно голодные, за еду дерутся насмерть. Почти все с признаками чумы… это филиал ада на земле", - рассказывает зоозащитница.

 
По словам волонтеров, неизвестные за деньги брали животных на передержку или забирали из отлова. Дальнейшая их судьба никому не известна. Среди найденных собак есть и домашние. 
 
В полицию активисты пока не обращались.
 

Есть информация, что это российские волонтеры, которые через посредников вывозили толпами собак. Были эти сборы, по ним скидывали информацию. По 30-40 собак вывозилось из отлова неизвестно куда", - сказала Оксана Запуниди.

 
Она пояснила, что животных таким образом вывозят для "черной" передержки и просто бросают на произвол судьбы без какого-либо ухода.
 
Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи. 
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

26.11.2021, 08:23 53299
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег, в южной части страны - осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на западе области, в горных, предгорных районах - усиление ветра до 15-20, на горных перевалах 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке, в горных области - усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В восточной части, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге области - туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области -туман. 
 
На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман. 
 
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Алматинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере области - туман.
 
В центре Кызылординской, на севере Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Мангистауской областей - туман.

 

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