Новый аким Алматинской области раскритиковал подчиненных за дефицит угла

ТАЛДЫКОРГАН. 3 ДЕКАБРЯ - Вчера аким Алматинской области Канат Бозумбаев провел заседание по вопросам отопительного сезона, раскритиковав работу по обеспечению углем и поручив в сжатые сроки принять меры по улучшению ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бозумбаев обратился к руководителю областного управления энергетики и ЖКХ Баглану Танекенову с требованием не допустить роста цен на уголь и его дефицит.

Танекенов отметил, что цена на уголь в среднем составляет 14-16 тыс. тенге за тонну.

У меня совершенно другая информация. Я спрашиваю не об оптовой цене на уголь, а о той, по которой он реализуется населению. Сейчас его стоимость примерно 23-30 тысяч тенге за тонну. Почему так? В первую очередь не должно быть дефицита. Во-вторых, нельзя допускать роста цен. Если у вас не хватает угля, каким образом вы сможете сдерживать цены на него? Сложившаяся ситуация говорит о низком качестве вашей работы", - сказал Бозумбаев.

Также аким области поинтересовался у акима города Текели о причинах недостаточной поставки угля в моногород, в результате чего на данном этапе имеется только 15-дневный запас. Он также отметил, что при составлении договоров нельзя надеяться только на одно месторождение "Каражыра", а в последующем надо предусмотреть возможность поставки угля также с месторождений "Шубаркол" и "Екібастуз".

В ходе совещания о поставке угля доложил и аким города Талдыкорган Ержан Жасыбаев. По его словам, бюджетные организации обеспечены топливом на 100%. Продолжается работа по переводу городских котельных на газ. На тупики ежедневно поступают по девять вагонов с углем.

В свою очередь аким области Канат Бозумбаев отметил слабый уровень работы городского акимата в сфере стабилизации цен на твердое топливо и поручил усилить работу в этом направлении.

Бозумбаев также поинтересовался текущей обстановкой в Каратальском и Алакольском районах, где уровень поставки угля не соответствует плану.

Из четырех тупиков, действующих в Каратальском районе, один приостановил свою работу. Обеспеченность углем всего 67%. В Алакольском районе ситуация не лучше, 71%. Когда вы обеспечите 100-процентный результат?" - спросил глава региона.

За неудовлетворительную работу и слабую организацию мер по обеспечению населения углем руководителю областного управления энергетики и ЖКХ Баглану Танекенову был объявлен выговор. Предупреждение было сделано первому заместителю акима области Лаззату Турлашову, а также всем акимам районов и городов.

Поручено в течение 15 дней стабилизовать ситуацию. Если поручение не будет выполнено в срок, в отношении каждого будут приняты строгие меры.



